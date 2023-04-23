Памфилова назвала Зеленского «коверным клоуном»

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ответ на введенные санкции назвала президента Украины Владимира Зеленского коверным клоуном.

Зеленский в субботу, 22 апреля ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России и российских политических партий.

«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют», — цитирует ТАСС Памфилову.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что Киев вводит санкции против ЦИК РФ во второй раз, в 2018 году их уже вводил бывший тогда президентом Петр Порошенко.

«Профсоюза у них нет, видимо. Работают в выходные. Может быть, учет плохо поставлен? По второму кругу пошли», — сказал зампред ЦИК РФ.