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Памфилова назвала Зеленского «коверным клоуном»

Источник:
ТАСС
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова
Фото: © пресс-служба президента России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ответ на введенные санкции назвала президента Украины Владимира Зеленского коверным клоуном.

Зеленский в субботу, 22 апреля ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России и российских политических партий.

«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют», — цитирует ТАСС Памфилову.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что Киев вводит санкции против ЦИК РФ во второй раз, в 2018 году их уже вводил бывший тогда президентом Петр Порошенко.

«Профсоюза у них нет, видимо. Работают в выходные. Может быть, учет плохо поставлен? По второму кругу пошли», — сказал зампред ЦИК РФ.

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Топ комментариев

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..