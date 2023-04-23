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Россиянин Павлович одержал шестую победу подряд на турнире UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Сергей Павлович победил американца Кертиса Блейдса в главном бою UFC Fight Night 222.

Проходивший в Лас-Вегасе (США) бой в тяжелом весе завершился техническим нокаутом в первом раунде. Россиянин получил бонус за лучшее выступление вечера на UFC Fight Night 222.

«Я рассчитывал на все пять раундов. Я был готов к пятираундовому бою, но, как показал бой, я попал, и зачем отпускать? Я решил воспользоваться возможностью». — приводит «Спорт-Экспресс» слова Павловича, сказанные им после боя на пресс-конференции.

На счету 30-летнего россиянина 18 побед и одно поражение. Он довел победную серию до шести боев — в каждом из них Павлович побеждал нокаутами в первом раунде.

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Спорт #Единоборства
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slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..