Россиянин Павлович одержал шестую победу подряд на турнире UFC

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Сергей Павлович победил американца Кертиса Блейдса в главном бою UFC Fight Night 222.

Проходивший в Лас-Вегасе (США) бой в тяжелом весе завершился техническим нокаутом в первом раунде. Россиянин получил бонус за лучшее выступление вечера на UFC Fight Night 222.

«Я рассчитывал на все пять раундов. Я был готов к пятираундовому бою, но, как показал бой, я попал, и зачем отпускать? Я решил воспользоваться возможностью». — приводит «Спорт-Экспресс» слова Павловича, сказанные им после боя на пресс-конференции.

На счету 30-летнего россиянина 18 побед и одно поражение. Он довел победную серию до шести боев — в каждом из них Павлович побеждал нокаутами в первом раунде.