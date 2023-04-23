Россия вышлет 34 немецких дипломата

Россия вышлет 34 из приблизительно 90 работающих в Москве германских дипломатов, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Высылка немецких дипломатов стала реакцией на «враждебные действия Берлина», заявили в МИД России. Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в Москве также будет значительно ограничено, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу в МИД РФ сообщили ТАСС, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств. Берлин проводит курс на разрушение всего массива двусторонних отношений, подчеркнули в ведомстве.

Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ сообщил, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить «присутствие спецслужб» на территории страны.