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Россия вышлет 34 немецких дипломата

Источник:
ТАСС
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Здание МИД России
Здание МИД России
Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 3.0

Россия вышлет 34 из приблизительно 90 работающих в Москве германских дипломатов, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Высылка немецких дипломатов стала реакцией на «враждебные действия Берлина», заявили в МИД России. Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в Москве также будет значительно ограничено, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу в МИД РФ сообщили ТАСС, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств. Берлин проводит курс на разрушение всего массива двусторонних отношений, подчеркнули в ведомстве. 

Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ сообщил, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить «присутствие спецслужб» на территории страны.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..