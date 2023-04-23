Туристы полюбили зимний Алтай

Зимний турпоток в Республику Алтай, куда раньше гости ездили на отдых преимущественно летом, вырос за прошедший сезон почти на 13%, сообщил министр туризма региона Эрчим Сарбашев.

В 2022 году Горный Алтай впервые посетили 2,5 миллиона туристов. Ранее регион, где насчитывается всего 220 тысяч жителей, принимал около 2 миллионов человек в год. Но основная их масса приходилась на теплые месяцы.

«По итогам зимнего сезона 22/23 турпоток в Республику Алтай превысил 436 тыс. человек. Это на 12,7% больше показателей предыдущей зимы, когда гостями региона стали свыше 387 тыс. туристов», – сказал министр.

Сарбашев рассказал, что на всесезонном курорте «Манжерок» прошло закрытие горнолыжного сезона и показал красочные кадры с места события, где гости не только катались на горных лыжах и сноубордах, но и должны были преодолеть бассейн с водой.

Именно развитие таких мест, как «Манжерок», позволяет региону более равномерно распределять поток туристов между летним и зимним сезонами, считает чиновник.

Ранее сообщалось, что в «Манжероке» готовится к открытию крупнейший в стране пятизвездочный отель. Здесь также планируется открыть премиум-виллы и начать строительство панорамного ресторана на вершины горы Малая Синюха, куда ведут канатные трассы курорта.