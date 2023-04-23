Мэр Харькова сообщил о взрывах и пожарах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о воздушной тревоге, а затем о нескольких взрывах и вспыхнувших вслед за ними пожарах в городе.

Удары были нанесены по Слободскому и Основянскому районам Харькова, сказал Терехов. Кроме того, по его словам, в Новобаварском районе начался пожар на инфраструктурном объекте.

Cпасатели укрощают масштабный пожар», — уточнил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры пожара. Что именно горит — не сообщается. Говорится, что было как минимум пять «прилетов».