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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мэр Харькова сообщил о взрывах и пожарах в городе

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о воздушной тревоге, а затем о нескольких взрывах и вспыхнувших вслед за ними пожарах в городе.

Удары были нанесены по Слободскому и Основянскому районам Харькова, сказал Терехов. Кроме того, по его словам, в Новобаварском районе начался пожар на инфраструктурном объекте.

Cпасатели укрощают масштабный пожар», — уточнил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры пожара. Что именно горит — не сообщается. Говорится, что было как минимум пять «прилетов».

Тема: Военная операция на Украине
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