КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области

Коммунистическая партия России (КПРФ) примет участие в предстоящих выборах губернатора Новосибирской области, заявил первый секретарь областного комитета КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В связи с политической обстановкой, которая сложилась сегодня в Новосибирской области, я заявляю для всех наших союзников — мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора», — сказал Локоть, выступая перед партийным активом.

По его словам, кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями. «Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры», — добавил он.

Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. «Наше участие будет, это будет коммунист, человек, который представляет нашу партийную организацию, будет консолидирующей фигурой для всех левых сил, сторонников КПРФ», — отметил Локоть.

В выборах примет участие и действующий губернатор области Андрей Травников. Помощь ему окажет открытый в Новосибирске штаб общественной поддержки «Единой России», написал в своем телеграм-канале секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.