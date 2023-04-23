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КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Фото: © Sibnet.ru

Коммунистическая партия России (КПРФ) примет участие в предстоящих выборах губернатора Новосибирской области, заявил первый секретарь областного комитета КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В связи с политической обстановкой, которая сложилась сегодня в Новосибирской области, я заявляю для всех наших союзников — мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора», — сказал Локоть, выступая перед партийным активом.

По его словам, кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями. «Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры», — добавил он.

Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. «Наше участие будет, это будет коммунист, человек, который представляет нашу партийную организацию, будет консолидирующей фигурой для всех левых сил, сторонников КПРФ», — отметил Локоть.

В выборах примет участие и действующий губернатор области Андрей Травников. Помощь ему окажет открытый в Новосибирске штаб общественной поддержки «Единой России», написал в своем телеграм-канале секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

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slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..