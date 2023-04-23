Летящая корова убила справляющего нужду мужчину

Курьезное ЧП произошло в Индии — в штате Раджастхан взлетевшая в воздух от удара поезда корова убила мужчину, который справлял нужду на рельсы.

Животное переходило железнодорожные пути, примерно в 30 метрах от нее местный житель решил сходить в туалет. В этот момент корову сбил высокоскоростной поезд, двигавшийся по маршруту Мумбаи — Гуджарат.

От мощного удара животное взлетело вверх и упало на мужчину, он скончался на месте от полученных травм, передает Daily Star. Полицейские выяснили, что погибший — бывший электрик, который раньше работал на железной дороге.

Отмечается, что в регионе довольно часто происходят столкновения поездов с сельскохозяйственными животными, однако подобный инцидент зафиксирован впервые.