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Россия полностью откажется от доллара

Источник:
ТАСС
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Россия в ближайшем будущем планирует полностью отказаться от доллара и евро во взаиморасчетах с другими странами, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично за нефть. И в рублях расчеты идут. Мы будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал Новак в интервью на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер уточнил, что Россия фактически уже перешла на национальные валюты при расчетах за поставки энергоресурсов. Для этих целей активно используются юань и рубль.

Соглашение о переходе на рубли и юани при оплате поставок газа было подписано между «Газпромом» и китайской CNPC в 2022 году на Восточном экономическом форуме.

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Экономика #Деньги #Торговля
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