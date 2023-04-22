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Темникова отомстила «Муз-ТВ» за вырезание из эфира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова злостно пошутила в соцсетях над каналом «Муз-ТВ», который заблюрил ее в документальном фильме про «Фабрику звезд».

В фильме показывали финал «Фабрики», и на общем плане Темникова была единственной участницей, которую «замазали». Телеканал не объяснил причины, по которым это было сделано.

Темникова после этого разместила в соцсетях селфи в зеркало, где заблюрила свое лицо. «Ретушировать себя на фотках стало как никогда просто», — написала Темникова и добавила хештэг «Фабрика звезд 2».

После певица поделилась фотографией, которую ей прислали поклонники. На снимке Темникова в окружении неизвестнтых людей (возможно, фабрикантов или фанатов) , лица которых заблюрены.

Фото: © @lenatemnikovaofficial

Поддержка фанатов растрогала Темникову. Она обратилась к ним с «фантастическим чувством благодарности» за то, что встали на ее сторону.

Елена Темникова участвовала в проекте «Фабрика звезд 2» вместе с Полиной Гагариной, Юлией Савичевой, Пьером Нарциссом, Ираклием Пирцхалавой, Еленой Терлеевой. Темникова заняла третье место, а победителем стала Полина Гагарина.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..