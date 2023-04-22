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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бунты начались среди украинских военных

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Бунты среди бойцов ВСУ начались в Часовом Яре и Константиновке, которые находятся под контролем украинской армии, сообщил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — написал Пригожин в своем официальном телеграм-канале.

Согласно данным Минобороны, российская армия контролирует порядка 90% территории Артемовска, за который ведутся ожесточенные бои. За минувшие сутки штурмовые отряды освободили еще три квартала на западе города.

Поддержку бойцам «Вагнера» оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки войск. ВСУ несут в городе тяжелые потери, однако командование отказывается отводить подразделения.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

nicollaich

Европейское двуличное животное.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..