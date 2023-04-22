Бунты начались среди украинских военных

Бунты среди бойцов ВСУ начались в Часовом Яре и Константиновке, которые находятся под контролем украинской армии, сообщил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — написал Пригожин в своем официальном телеграм-канале.

Согласно данным Минобороны, российская армия контролирует порядка 90% территории Артемовска, за который ведутся ожесточенные бои. За минувшие сутки штурмовые отряды освободили еще три квартала на западе города.

Поддержку бойцам «Вагнера» оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки войск. ВСУ несут в городе тяжелые потери, однако командование отказывается отводить подразделения.