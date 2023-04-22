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Викинги торговали древесиной из Северной Америки

Источник:
Antiquity
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Фото: Joyce Hill / CC BY-SA 3.0

Скандинавские мореплаватели завозили древесину из Северной Америки в Гренландию, выяснили ученые из Университета Исландии.

Остров был заселен норвежскими и исландскими мореплавателями в 985 году нашей эры, поселенцы основали здесь две колонии на юго-западном побережье. На тот момент климат в Гренландии был значительно мягче.

Исследователи проанализировали найденные остатки древесины, которые использовались для построек. Оказалось, что часть стройматериалов были однозначно импортными.

Так, в постройках использовались доски и бревна из дуба, бука, болиголова и сосны. При этом болиголов и сосна в то время не встречались в Северной Европе. Получается, викинги привозили их из Северной Америки.

Выводы ученых подтверждают скандинавские саги, в которых описывается, как прославленные викинги привозили древесину из колонии викингов в Северной Америке Винланда в Гренландию.

Исследование доказывает, что викинги посещали Северную Америку задолго до ее официального открытия. При этом скандинавы из Гренландии вели активную торговлю с местным населением из-за ограниченных ресурсов на острове.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..