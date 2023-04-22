Викинги торговали древесиной из Северной Америки

Скандинавские мореплаватели завозили древесину из Северной Америки в Гренландию, выяснили ученые из Университета Исландии.

Остров был заселен норвежскими и исландскими мореплавателями в 985 году нашей эры, поселенцы основали здесь две колонии на юго-западном побережье. На тот момент климат в Гренландии был значительно мягче.

Исследователи проанализировали найденные остатки древесины, которые использовались для построек. Оказалось, что часть стройматериалов были однозначно импортными.

Так, в постройках использовались доски и бревна из дуба, бука, болиголова и сосны. При этом болиголов и сосна в то время не встречались в Северной Европе. Получается, викинги привозили их из Северной Америки.

Выводы ученых подтверждают скандинавские саги, в которых описывается, как прославленные викинги привозили древесину из колонии викингов в Северной Америке Винланда в Гренландию.

Исследование доказывает, что викинги посещали Северную Америку задолго до ее официального открытия. При этом скандинавы из Гренландии вели активную торговлю с местным населением из-за ограниченных ресурсов на острове.