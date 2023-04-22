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Лидеров шоу «Экстрасенсы: Битва сильнейших» подвинула ведьма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы: Битва сильнейших»

Ведьма Виктория Райдос составила серьезную конкуренцию тройке лидеров проекта «Экстрасенсы: Битва сильнейших» — Александру Шепсу, Олегу Шепсу и Дмитрию Матвееву.

В четвертом выпуске «Битвы сильнейших» испытания проходили три женщины: Виктория Райдос, Марьяна Романова и Лина Джебисашвили.

По правилам проекта, оценки экстрасенсы получают в результате трех голосований — наблюдателей (оценивают участники испытания), коллеги и зрители. От наставников все три участницы получили высшие оценки, по 10 баллов. Такое в проекте впервые.

Когда пришло время оценивать работу Райдос, Романовой и Джебисашвили другим экстрасенсам, в процесс вмешались эмоции и личные отношения. Многие конфликтующие участники занизили оценки.

В итоге двух голосований Виктория Райдос получила больше всех баллов и временно переместилась с четвертого места турнирной таблицы на первое.

После четырех выпусков в проекте определились явные лидеры: братья Шепсы, Дмитрий Матвеев и Виктория Райдос. Между экстрасенсами небольшой разрыв в баллах. Кроме того, некоторые персонажи стали любимчиками зрителей, а некоторые, наоборот, нажили много врагов среди коллег. Все это влияет на общие результаты в турнирной таблице.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..