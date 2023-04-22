Бойцы ВСУ посмотрели в камеру дрона за мгновение до гибели

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в лесном массиве.

На кадрах видно, что российские военные корректирую огонь артиллерии с помощью беспилотника, передавая координаты вражеских укреплений артиллеристам.

Военнослужащие ВСУ в последний момент замечают разведывательный беспилотник над окопами, однако буквально через мгновение их накрывает смертельный залп.

«Несколько точных залпов 120-мм самоходных орудий "Нона-С" и опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены», — говорится в сообщении военного ведомства.