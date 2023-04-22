НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы ВСУ посмотрели в камеру дрона за мгновение до гибели

Источник:
Sibnet.ru
334 2

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в лесном массиве.

На кадрах видно, что российские военные корректирую огонь артиллерии с помощью беспилотника, передавая координаты вражеских укреплений артиллеристам.

Военнослужащие ВСУ в последний момент замечают разведывательный беспилотник над окопами, однако буквально через мгновение их накрывает смертельный залп.

«Несколько точных залпов 120-мм самоходных орудий "Нона-С" и опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены», — говорится в сообщении военного ведомства.

Тема: Военная операция на Украине
Бунты начались среди украинских военных
Генсек НАТО предрек успешное наступление Украины
Министр обороны ФРГ «разрешил» Украине наносить удары по России
СМИ узнали о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Авиационная бомба упала на Белгород
Вышел ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
27
Медведев назвал власти США «лживыми тварями»
24
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
21
Макрон придумал план переговоров России и Украины
20
Авиационная бомба упала на Белгород
18
Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска