Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Таиланда, совершил аварийную посадку в Красноярске.

Перед посадкой экипаж связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку.

Отмечается, что борт в аэропорту встречали пожарные и медицинские службы, однако пожара при посадке Boeing удалось избежать, пассажирам и экипажу не потребовалась медицинская помощь.

Boeing удалось благополучно посадить, никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время выясняются причины аварийной посадки.