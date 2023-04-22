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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Источник:
ТАСС
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Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Таиланда, совершил аварийную посадку в Красноярске.

Перед посадкой экипаж связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку.

Отмечается, что борт в аэропорту встречали пожарные и медицинские службы, однако пожара при посадке Boeing удалось избежать, пассажирам и экипажу не потребовалась медицинская помощь.

Boeing удалось благополучно посадить, никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время выясняются причины аварийной посадки.

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