Покинувших Россию айтишников заменят специалистами из Индии

Российские компании собираются привлекать IT-специалистов из Индии и Китая на фоне дефицита отечественных айтишников. Спрос на кадры в IT-отрасли взлетел на 63%.

Участники рынка отмечают, что после поправок Госдумы, которые ужесточают наказания для уклонистов и вводят электронный реестр военнообязанных, отток российских специалистов за границу вновь усилился, пишет «Коммерсантъ».

Сложнее всего стало найти сотрудников с опытом, в среднем увеличение срока поиска кандидатов с опытом работы более шести лет составило порядка четырех-шести месяцев.

В результате на рынке наблюдается «не просто кадровый дефицит, а серьезный кризис», отмечает издание. По оценке источников, около 70% кандидатов уже уехали из России.

Крупные IT-компании в этой связи указывают, что справиться с дефицитом кадров поможет привлечение зарубежных специалистов — прежде всего, из Индии и Китая, где огромный рынок айтишников.

Однако для этого государству необходимо создать благоприятные условия для упрощения принятия на должность для удаленной работы иностранных сотрудников.