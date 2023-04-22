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Покинувших Россию айтишников заменят специалистами из Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Российские компании собираются привлекать IT-специалистов из Индии и Китая на фоне дефицита отечественных айтишников. Спрос на кадры в IT-отрасли взлетел на 63%.

Участники рынка отмечают, что после поправок Госдумы, которые ужесточают наказания для уклонистов и вводят электронный реестр военнообязанных, отток российских специалистов за границу вновь усилился, пишет «Коммерсантъ».

Сложнее всего стало найти сотрудников с опытом, в среднем увеличение срока поиска кандидатов с опытом работы более шести лет составило порядка четырех-шести месяцев.

В результате на рынке наблюдается «не просто кадровый дефицит, а серьезный кризис», отмечает издание. По оценке источников, около 70% кандидатов уже уехали из России.

Крупные IT-компании в этой связи указывают, что справиться с дефицитом кадров поможет привлечение зарубежных специалистов — прежде всего, из Индии и Китая, где огромный рынок айтишников.

Однако для этого государству необходимо создать благоприятные условия для упрощения принятия на должность для удаленной работы иностранных сотрудников.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..