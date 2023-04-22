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США запустили крах доллара санкциями против России

Источник:
Sibnet.ru
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США использовали мировую финансовую систему против России, тем самым запустив процесс обрушения доллара в качестве резервной валюты для международной торговли.

Так, доля доллара среди официальных мировых резервных валют сократилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году. При этом в 2022 году этот показатель уменьшился уже до 47%, пишет Financial Times.

В настоящее время доллар еще сохраняет свое могущество и остается самой популярной валютой для международной торговли, однако властям США следует срочно пересмотреть свою политику, чтобы избежать значительного ослабления влияния доллара в мире, отмечается в статье.

«Говорить о долларе как о резервной валюте, у которой нет альтернатив, было бы слишком самодовольно. Скоро может наступить время, когда остальной мир будет активно избегать использования американской валюты», — подытоживает автор материала.

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