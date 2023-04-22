Первый складной смартфон Google попал на видео

Смартфон Google с гнущимся экраном Pixel Fold впервые попал на видео — ролик с аппаратом опубликовал в своем Twitter известный инсайдер Куба Войцеховски.

Оригинальное видео длится всего шесть секунд, на нем можно понаблюдать, как смартфон складывается и раскладывается. Инсайдер уточнил, что видео было снято около месяца назад.

Из ролика можно сделать вывод, что Pixel Fold получит особый шарнир, который позволяет смартфону складываться пополам, не оставляя просветов между сегментами.

Ожидается, что производитель официально представит Pixel Fold на конференции Google I/O 2023, которая стартует 10 мая. Инсайдеры утверждают, что новинка будет стоить около 1,8 тысячи долларов.