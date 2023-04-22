Dota 2 получила революционный патч

Компания Valve выпустила для Dota 2 крупнейшее обновление 7.33 за всю историю игры под названием «Новые горизонты». Игроки уже назвали его «Dota 3».

Среди основных изменений в Dota 2: увеличенная в размере на 40% игровая карта, появление второго логова Рошана, возможность дополнительной телепортации, новые мини-боссы Терзатели.

Также на карте добавлены два новых аванпоста и Смотрители — их можно включить, чтобы получить дополнительный обзор. По краям карты доступно 12 новых лагерей нейтральных крипов.

Кроме этого, существенно переработан баланс, герои, предметы, пользовательский интерфейс, система подбора игр. В частности, введен новый тип героев — универсальные.

Ознакомиться с полным списком изменений в патче 7.33 можно на официальном сайте Dota 2.