Приложение «2ГИС» вернулось в App Store

Приложение картографического сервиса «2ГИС» снова стало доступным пользователям iOS.

Осенью 2022 года его удалили из магазина App Store. При этом уже установленные приложения «2ГИС» продолжали работать на всех устройствах под управлением iOS.

Представители «2ГИС» несколько месяцев работали над возвращением приложения в официальный магазин. Разработчики уточнили, что в ближайшее время программа получит обновление.

С 2020 года 72% «2ГИС» принадлежит Сбербанку — после его включения в санкционный список США приложения банка и связанных с ним сервисов удалили из App Store и Google Play.