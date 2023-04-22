Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel

Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову в фильмах Marvel, об этом актриса рассказала на подкасте The Goop.

«Глава закончена. Я сделала все, что должна была. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — уникальный опыт», — сказала Йоханссон.

Впервые Черная вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон появилась в картине «Железный человек 2». В картине 2019 года «Мстители: Финал» Черная вдова погибла.

Однако в 2021 году Йоханссон вернулась к роли знаменитой русской супергероини Наташи Романофф в приквеле «Черная вдова».