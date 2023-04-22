Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»

Россия стала третьим участником военного блока, который несет серьезную угрозу США в Тихоокеанском регионе, такую оценку геополитической ситуации дали западные политологи.

«Если мы взглянем на любую географическую карту, мы легко обнаружим треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — пишет издание InsideOver.

Пхеньян и Москва усиливают давление на Вашингтон, который вынужден внимательно отслеживать развитие украинского конфликта, а также реагировать на действия потенциальных противников Восточной Азии.

Автор статьи отмечает, что на днях Тихоокеанский флот России начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. Это недвусмысленный сигнал США, полагает он.

«Треугольник смерти» из Китая, России и Северной Кореи может вынудить Соединенные Штаты пересмотреть свои оперативные планы в регионе, подытоживается в материале.