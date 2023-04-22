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Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия стала третьим участником военного блока, который несет серьезную угрозу США в Тихоокеанском регионе, такую оценку геополитической ситуации дали западные политологи.

«Если мы взглянем на любую географическую карту, мы легко обнаружим треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — пишет издание InsideOver.

Пхеньян и Москва усиливают давление на Вашингтон, который вынужден внимательно отслеживать развитие украинского конфликта, а также реагировать на действия потенциальных противников Восточной Азии.

Автор статьи отмечает, что на днях Тихоокеанский флот России начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. Это недвусмысленный сигнал США, полагает он.

«Треугольник смерти» из Китая, России и Северной Кореи может вынудить Соединенные Штаты пересмотреть свои оперативные планы в регионе, подытоживается в материале.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..