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США решили заново подключить Россию к SWIFT

Источник:
РИА Новости
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Власти США активно обсуждают с союзниками возвращения российских банков в международную систему SWIFT для исполнения обязательств по зерновой сделке.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что для выполнения зерновой сделки ведутся переговоры о повторном подключении российских банков к системе международных платежей.

По его словам, организация не может давить на страны, вводившие ограничения, однако исключение российских финансовых институтов из SWIFT сильно усложняет выполнение сделки.

При этом противниками возвращения банков России в SWIFT являются Польша и государства Балтии. Эти страны выступают за расширение списка российских кредитных организаций, отключенных от международной системы.

SWIFT — международная система передачи межбанковских платежей. Она позволяет мгновенно в защищенном режиме обмениваться данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети.

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Экономика #Деньги #Торговля
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