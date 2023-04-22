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WhatsApp разрешил сохранение исчезающих сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики WhatsApp представили новую полезную функцию, которая расширяет возможности работы с исчезающими сообщениями, сообщается в блоге мессенджера.

Сейчас в WhatsApp доступны специальные чаты, в которых переписка через некоторое время стирается. Для них станет доступна функция «Сохранить в чате», позволяющая сохранять нужные сообщения.

Для отправки запроса на сохранение достаточно удерживать касание на сообщении, в результате появится всплывающая плашка. Если кто-то сохранит сообщение, отправитель получит уведомление.

Разработчики отмечают, что новая функция даст еще больше контроля отправителю — он сможет как разрешить, так и запретить сохранять сообщение. Пользователям она станет доступна в ближайшие недели.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..