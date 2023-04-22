WhatsApp разрешил сохранение исчезающих сообщений

Разработчики WhatsApp представили новую полезную функцию, которая расширяет возможности работы с исчезающими сообщениями, сообщается в блоге мессенджера.

Сейчас в WhatsApp доступны специальные чаты, в которых переписка через некоторое время стирается. Для них станет доступна функция «Сохранить в чате», позволяющая сохранять нужные сообщения.

Для отправки запроса на сохранение достаточно удерживать касание на сообщении, в результате появится всплывающая плашка. Если кто-то сохранит сообщение, отправитель получит уведомление.

Разработчики отмечают, что новая функция даст еще больше контроля отправителю — он сможет как разрешить, так и запретить сохранять сообщение. Пользователям она станет доступна в ближайшие недели.