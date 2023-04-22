Умная скакалка Xiaomi появилась в продаже

Умная скакалка Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope поступила в продажу — ее можно использовать без шнура, она все равно будет подсчитывать прыжки.

Скакалка получила матричный экран, расположенный на одной из ручек. На нем пользователю показывается количество прыжков, потраченных калорий и другая информация.

Благодаря встроенным датчикам, скакалка может собирать значительное количество данных о тренировке с высокой точностью. Она также способна предоставлять ежемесячные и ежегодные отчеты.

скакалка Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope Фото: © Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope можно использовать как в «проводном», так и «беспроводном» режимах. Ручки гаджета соединены трехметровым шнуром с регулируемой длиной, но его можно снять.

На смартфон можно установить приложение Xiaomi Sports Health, куда скакалка будет отправлять всю информацию. Приложение при этом порекомендует уровень интенсивности тренировок.

Заражается скакалка с помощью USB-C, подключение к смартфону осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth 5.0. Стоимость устройства на китайском рынке составляет около 16 долларов.