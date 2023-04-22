Ночным работникам нашли простой способ взбодриться

Даже краткосрочное воздействие яркого света перед ночной сменой улучшает самочувствие работников и снижает количество неправильных действий, выяснили американские ученые.

Так, результаты проведенного эксперимента показали, что медсестры, подвергающиеся 40-минутному световому воздействию перед работой, чувствуют себя менее уставшими и совершают меньше ошибок.

Женщины работали по графику, в котором в течение недели чередовались дневные и ночные смены. В течение десяти дней медсестры в экспериментальной группе допустили ночью в общей сложности 21 ошибку.

После 40-минутное воздействие ярким светом с помощью переносного светового короба перед ночной сменой частота ошибок резко снизилась — сразу на 67%, отмечают исследователи в статье для журнала Sleep Health.

Медсестры также сообщали о меньшей утомляемости и лучшем качестве сна. Стоимость медицинских ошибок в США оценивается в десятки миллиардов долларов в год, результаты исследования помогут их сократить, считают авторы открытия.