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Ночным работникам нашли простой способ взбодриться

Источник:
Sibnet.ru
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Даже краткосрочное воздействие яркого света перед ночной сменой улучшает самочувствие работников и снижает количество неправильных действий, выяснили американские ученые.

Так, результаты проведенного эксперимента показали, что медсестры, подвергающиеся 40-минутному световому воздействию перед работой, чувствуют себя менее уставшими и совершают меньше ошибок.

Женщины работали по графику, в котором в течение недели чередовались дневные и ночные смены. В течение десяти дней медсестры в экспериментальной группе допустили ночью в общей сложности 21 ошибку.

После 40-минутное воздействие ярким светом с помощью переносного светового короба перед ночной сменой частота ошибок резко снизилась — сразу на 67%, отмечают исследователи в статье для журнала Sleep Health.

Медсестры также сообщали о меньшей утомляемости и лучшем качестве сна. Стоимость медицинских ошибок в США оценивается в десятки миллиардов долларов в год, результаты исследования помогут их сократить, считают авторы открытия.

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Топ комментариев

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

ball-n-wall

Три класса церковноприходской и хорош..

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.