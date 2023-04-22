Канадец стал главным тренером хоккейной «Сибири»

Канадец Дэвид Немировски стал новым главным тренером «Сибири», сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ. Контракт с 46-летним специалистом подписан по схеме 1+1.

Немировски ранее занимал должность спортивного директора в «Адмирале» (2015–2018), затем был главным тренером нижегородского «Торпедо» (2018–2022). За четыре полных сезона трижды выводил «Торпедо» в плей-офф.

«Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне», — отметил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

В «Сибири» Немировски сменил Андрея Мартемьянова, который работал в команде последние два сезона. В нынешнем сезоне новосибирский клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил омскому «Авангарду».