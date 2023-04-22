НАВЕРХ

Канадец стал главным тренером хоккейной «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
155 0

Канадец Дэвид Немировски стал новым главным тренером «Сибири», сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ. Контракт с 46-летним специалистом подписан по схеме 1+1.

Немировски ранее занимал должность спортивного директора в «Адмирале» (2015–2018), затем был главным тренером нижегородского «Торпедо» (2018–2022). За четыре полных сезона трижды выводил «Торпедо» в плей-офф.

«Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне», — отметил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

В «Сибири» Немировски сменил Андрея Мартемьянова, который работал в команде последние два сезона. В нынешнем сезоне новосибирский клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил омскому «Авангарду».

Еще по теме
Хоккейный клуб «Лада» вернулся в КХЛ
Определился соперник «Ак Барса» в битве за Кубок Гагарина
ХК «Сибирь» расстанется с главным тренером из-за неудачи в плей-офф
Омский «Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Украинский флаг
Украина запретила спортсменам соревноваться с россиянами
14.04.2023 12:01
info.sibnet.ru
Вяльбе предрекла раскол в обществе из‑за Олимпиады без флага
05.04.2023 17:56
info.sibnet.ru
Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам
31.03.2023 15:26
info.sibnet.ru
Фигурист Костомаров стал самостоятельно дышать
19.03.2023 21:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

ball-n-wall

Три класса церковноприходской и хорош..

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.