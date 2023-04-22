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Раскрыт секрет прочности построек майя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: HJPD / CC BY-SA 3.0

Исследователи раскрыли секрет прочности построек майя, которые сохранились до наших дней. Оказалось, что все дело в штукатурке.

Изучение смесей древних строителей из разных регионов Южной Америки показало, что самые долговечные постройки майя находятся на территории современного Гондураса.

Ученые принялись изучать смесь с помощью электронных микроскопов и рентгена. Выяснилось, что в состав входят необычные органические вещества, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Science Advances.

Дальнейшее исследование показало, что майя добавляли в смесь, которая была похожа на гипс, сок местных деревьев. Благодаря добавке строения намного лучше переносили высокую влажность.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

nicollaich

Европейское двуличное животное.

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.

ball-n-wall

Переписывание истории ни к чему хорошему не ведёт..