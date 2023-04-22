Раскрыт секрет прочности построек майя

Исследователи раскрыли секрет прочности построек майя, которые сохранились до наших дней. Оказалось, что все дело в штукатурке.

Изучение смесей древних строителей из разных регионов Южной Америки показало, что самые долговечные постройки майя находятся на территории современного Гондураса.

Ученые принялись изучать смесь с помощью электронных микроскопов и рентгена. Выяснилось, что в состав входят необычные органические вещества, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Science Advances.

Дальнейшее исследование показало, что майя добавляли в смесь, которая была похожа на гипс, сок местных деревьев. Благодаря добавке строения намного лучше переносили высокую влажность.