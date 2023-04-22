НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт

Источник:
Sibnet.ru
152 0

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских банковских карт и кошельков Qiwi.

Служба поддержки компании уточнила, что поддерживаются все выпущенные в России карты Visa, Mastercard и другие карты.

При этом клиентам из России в данный момент недоступно пополнение в рублях, однако комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет.

Ранее Binance решила отменить лимит в 10 тысяч евро для учетных записей россиян, введенный весной 2022 года в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза.

Учетные записи россиян, где сумма активов была больше 10 тысяч евро, перевели в режим «только для вывода средств». Сейчас подобные ограничения отсутствуют.

Еще по теме
США запустили крах доллара санкциями против России
США решили заново подключить Россию к SWIFT
Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России
Маск назвал дефолт в США лишь вопросом времени
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Авиационная бомба упала на Белгород
Вышел ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
27
Медведев назвал власти США «лживыми тварями»
24
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
21
Макрон придумал план переговоров России и Украины
20
Авиационная бомба упала на Белгород
18
Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска