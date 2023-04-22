Криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских банковских карт и кошельков Qiwi.

Служба поддержки компании уточнила, что поддерживаются все выпущенные в России карты Visa, Mastercard и другие карты.

При этом клиентам из России в данный момент недоступно пополнение в рублях, однако комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет.

Ранее Binance решила отменить лимит в 10 тысяч евро для учетных записей россиян, введенный весной 2022 года в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза.

Учетные записи россиян, где сумма активов была больше 10 тысяч евро, перевели в режим «только для вывода средств». Сейчас подобные ограничения отсутствуют.