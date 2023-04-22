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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Министр обороны ФРГ «разрешил» Украине наносить удары по России

Источник:
ТАСС
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что считает «абсолютно нормальным» проведение Вооруженными силами Украины операций на территории России.

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

При этом он подчеркнул, что такое возможно, пока нападению со стороны ВСУ не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы на территории России.

Писториус также высказался относительно поставок западного оружия Киеву. По словам министра, если Киев требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать «нет». Ранее Украина требовала от США предоставить им кассетные боеприпасы.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Мир
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