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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генсек НАТО предрек успешное наступление Украины

Источник:
РБК
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Вооруженные силы Украины добьются успеха при контрнаступлении, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, он «абсолютно убежден» в этом.

«Мы предоставили дополнительную поддержку, такую как артиллерия, зенитные системы, бронетехника, танки», — напомнил Столтенберг, назвав военную помощь Киеву «беспрецедентной».

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий.

Утекшие в Сеть секретные документы американской разведки также не слишком оптимистичны — аналитики невысоко оценивают шансы Украины на успех в ходе наступления, которое может начаться уже в ближайшие недели.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

mosquito__2010

ВСУ с 14 года убивают и нападают на гражданские лица и гражданские территории благодаря в том числе властям...

ball-n-wall

Три класса церковноприходской и хорош..

slavaynin

Да и калибр если в германию залетит,будет честным,что бы отрезать пути снабжения.