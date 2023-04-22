Генсек НАТО предрек успешное наступление Украины

Вооруженные силы Украины добьются успеха при контрнаступлении, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, он «абсолютно убежден» в этом.

«Мы предоставили дополнительную поддержку, такую как артиллерия, зенитные системы, бронетехника, танки», — напомнил Столтенберг, назвав военную помощь Киеву «беспрецедентной».

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий.

Утекшие в Сеть секретные документы американской разведки также не слишком оптимистичны — аналитики невысоко оценивают шансы Украины на успех в ходе наступления, которое может начаться уже в ближайшие недели.