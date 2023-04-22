НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский одобрил запрет связанных с Россией географических названий

Источник:
Sibnet.ru
129 0

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о так называемой «деколонизации топонимии». Документ запрещает присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией.

В частности, географическим объектам запрещено присваивать названия, связанные с российскими достопримечательностями, памятными, историческими и культурными места, городами, датами и событиями.

Также запрещается присваивать «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие названия или символизирующие» Россию. Ограничение распространяется на деятелей, которых обвиняют в агрессии в отношении Украины.

В 2015 году на Украине был принят так называемый закон о декоммунизации. С тех пор в стране переименовали более 900 населенных пунктов и 50 тысяч улиц.

Еще по теме
Министр обороны ФРГ «разрешил» Украине наносить удары по России
Итальянский министр назвал виновных в побеге Артема Усса
Запад обсуждает полный запрет экспорта в Россию
Атомный крейсер «Петр Великий» решили вывести из состава флота
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Авиационная бомба упала на Белгород
РЖД внедрили новую систему идентификации пассажиров
Обсуждение (0)
Картина дня
Министр обороны ФРГ «разрешил» Украине наносить удары по России
Авиационная бомба упала на Белгород
Компания Duracell покинет Россию
Китай создаст кибероружие для похищения спутников
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

volmen

Информация для дебилов однако, с каких пор военные самолеты с полным боекомплектом летают над мирным...

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....