Зеленский одобрил запрет связанных с Россией географических названий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о так называемой «деколонизации топонимии». Документ запрещает присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией.

В частности, географическим объектам запрещено присваивать названия, связанные с российскими достопримечательностями, памятными, историческими и культурными места, городами, датами и событиями.

Также запрещается присваивать «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие названия или символизирующие» Россию. Ограничение распространяется на деятелей, которых обвиняют в агрессии в отношении Украины.

В 2015 году на Украине был принят так называемый закон о декоммунизации. С тех пор в стране переименовали более 900 населенных пунктов и 50 тысяч улиц.