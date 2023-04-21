Сверхновые оказались «стерилизаторами» планет

Сверхновые способны уничтожить биологическую жизнь на планетах в радиусе до 100 световых лет и больше, выяснили астрономы. Такие космические явления смертельно опасны для жизни на планетах земного типа из-за жесткого рентгеновского излучения.

Поток рентгеновского излучения возникает в результате удара взрывной волны сверхновой звезды о плотный газ, окружающий взорвавшуюся звезду. Генерируемый процессом поток излучения длится десятилетия, это приводит к вымиранию биологической жизни на планетах.

Полученные данные проверили при наблюдении 31 сверхновой и последствий их взрывов. Наблюдения проводились в основном с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra, и миссий Swift и NuSTAR, а также XMM-Newton Европейского космического агентства.

Например, если под такой удар попала бы Земля, то в течение нескольких лет у нее серьезно бы изменился химический состав атмосферы. Так, из нее пропал бы озон, который защищает жизнь от опасного ультрафиолетового излучения.

В результате это запустит гибель широкого спектра организмов. Кроме этого, в измененном составе атмосферы начнет преобладать диоксид азота, растения на суше начнут погибать, процесс может стать необратимым.

Астрономы отмечают, что сейчас Земля и Солнечная система находятся в безопасном пространстве с точки зрения потенциальных взрывов сверхновых. Однако в космосе могут быть до сих пор не обнаруженные объекты, которые представляют потенциальную угрозу для нашей планеты.