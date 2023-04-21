Google Play предложит обновления для вылетающих приложений

Google объявил о внедрении автоматических обновлений для вылетающих приложений. Оно позволит пользователям получить исправления ошибок в софте и играх без задержек.

«На устройствах с Android 7.0 (уровень SDK 24) и выше, Play Store будет призывать пользователей обновить приложение, если оно вылетает и доступна более стабильная версия», — сообщается в блоге Android Developers Blog.

Отмечается, что нововведение не потребует дополнительных действий и затрат со стороны разработчиков. Google Play сам определит если новая версия приложения более стабильна и предложит обновить его.

Сервис будет анализировать активность пользователя в приложениях, частоту и причины их вылетов. Обновление будет предложено даже если программа не смогла запуститься из-за ошибки. Новая функция станет доступна на Android устройствах в ближайшее время.