Китай создаст кибероружие для похищения спутников

Китай разрабатывает новейшее кибероружие, которое позволит ему перехватывать управление вражескими спутниками, следует из утекших в Сеть секретных документов ЦРУ.

Принцип действия кибероружия Китая заключается в подражании сигналу, который спутник противника получает от оператора. С помощью этого фальшивого сигнала китайские военные могут либо взять спутник под контроль, либо вывести его из строя.

Результатом таких атак может стать потеря спутником «возможности поддерживать системы связи, разведки или слежения». Аппарат не сможет связываться с другими спутниками, передавать сигналы или отправлять оператору электронные данные.

Разведывательное ведомство США отмечает, что желание Китая освоить возможности «блокировки, использования или похищения» вражеских спутников является ключевой частью поставленной им цели контролировать информацию.