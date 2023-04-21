Компания Duracell покинет Россию

Duracell покинет Россию, сообщил гендиректор российской «дочки» компании Юрий Коротаев. В письме Коротаева отмечается, что такое решение приняли акционеры компании.

Руководство Duracell разрывает все договоренности в одностороннем порядке и распродаст запасы батареек. Поставки продукции в Россию остановлены.

В случае подтверждения ухода компании с российского рынка Минпромторг рассмотрит возможность включения производителя батареек Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.

Duracell производит батарейки, аккумуляторы и бытовые гальванические элементы с 1930 года. Владелец компании — американский холдинг Berkshire Hathaway.