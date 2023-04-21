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Telegram научился запускать веб‑приложения

Источник:
«Код Дурова»
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Мессенджер Telegram представил масштабное апрельское обновление, в котором появились такие функции, как уникальные обои для каждого чата и запуск веб-приложений.

Так, теперь пользователи Telegram теперь смогут создавать пригласительные ссылки для папок с чатами, чтобы быстро делиться сразу группой чатов с друзьями или коллегами, пишет «Код Дурова».

Например, таким образом можно пригласить сотрудников во все рабочие группы сразу или отправить подборку новостных каналов. Для добавления всех каналов в папке получателю достаточно единожды нажать кнопку подтверждения.

С помощью ботов теперь в Telegram можно запускать веб-приложения и открывать их из любого чата. Веб-приложение будет доступно по прямой ссылке. Веб-приложения, запущенные из группы, способны работать в режиме совместной работы или игры для всех участников группы.

Еще одной функцией стала гибкая настройка обоев для каждого из чатов. Теперь можно использовать разные фото или сочетания цветов для разных чатов.

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Топ комментариев

Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....