Telegram научился запускать веб‑приложения

Мессенджер Telegram представил масштабное апрельское обновление, в котором появились такие функции, как уникальные обои для каждого чата и запуск веб-приложений.

Так, теперь пользователи Telegram теперь смогут создавать пригласительные ссылки для папок с чатами, чтобы быстро делиться сразу группой чатов с друзьями или коллегами, пишет «Код Дурова».

Например, таким образом можно пригласить сотрудников во все рабочие группы сразу или отправить подборку новостных каналов. Для добавления всех каналов в папке получателю достаточно единожды нажать кнопку подтверждения.

С помощью ботов теперь в Telegram можно запускать веб-приложения и открывать их из любого чата. Веб-приложение будет доступно по прямой ссылке. Веб-приложения, запущенные из группы, способны работать в режиме совместной работы или игры для всех участников группы.

Еще одной функцией стала гибкая настройка обоев для каждого из чатов. Теперь можно использовать разные фото или сочетания цветов для разных чатов.