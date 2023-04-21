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Роналду избежал наказания за скандальный жест на матче

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист Криштиану Роналду
Фото: © @cristiano

Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду не будет наказан за неприличный жест, который он показал после матча с «Аль-Хилялем».

Роналду схватил себя за пах после выкриков «Месси, Месси!» со стороны болельщиков соперника. Профессор международного права Нуф бинт Ахмед обратилась к властям Саудовской Аравии с просьбой арестовать и депортировать игрока за этот жест.

Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не применил санкций за инцидент. Португалец избежал наказания, поскольку была просмотрена только официальная трансляция игры, а не видео, которые были размещены в социальных сетях.

В «Ан-Насре» заявили, что этот жест Роналду был связан с его травмой.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 мячей и оформил две результативные передачи.

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Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....