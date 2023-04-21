Роналду избежал наказания за скандальный жест на матче

Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду не будет наказан за неприличный жест, который он показал после матча с «Аль-Хилялем».

Роналду схватил себя за пах после выкриков «Месси, Месси!» со стороны болельщиков соперника. Профессор международного права Нуф бинт Ахмед обратилась к властям Саудовской Аравии с просьбой арестовать и депортировать игрока за этот жест.

Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не применил санкций за инцидент. Португалец избежал наказания, поскольку была просмотрена только официальная трансляция игры, а не видео, которые были размещены в социальных сетях.

В «Ан-Насре» заявили, что этот жест Роналду был связан с его травмой.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 мячей и оформил две результативные передачи.