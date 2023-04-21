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Уход брендов спровоцировал спрос на швей и раскройщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Количество вакансий для специалистов по пошиву одежды выросло на 82% в первом квартале 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает «Авито Работа».

Востребованы все специалисты по пошиву одежды. На 82% вырос спрос на раскройщиков, которые раскраивают ткань с помощью готовых лекал. На 65% вырос спрос на закройщиков — специалистов, которые снимают мерки, делают лекала, исправляют дефекты посадки одежды. Количество вакансий для швей выросло на 72%.

«С ростом востребованности отечественных товаров, вырос и спрос на работников швейных производств, раскройщиков, швей, дизайнеров и портных. Квалифицированные специалисты в этой сфере порой могут зарабатывать шестизначные суммы», — цитирует «Российская газета» управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля.

За прошедший год больше стали зарабатывать швеи, закройщики, дизайнеры, раскройщики и портные. Для индустрии пошива одежды характерна широкая вилка зарплат, варьирующаяся в зависимости от опыта, квалификации и графика работы специалиста.

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Топ комментариев

Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....