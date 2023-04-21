Российский фигурист назвал обычную школу потерей времени

Серебряный призер чемпионата России, победитель финала Гран-при России Петр Гуменник заявил, что не видит смысла ходить в школу.

Гуменнику 21 год, он учится в университете ИТМО по индивидуальному расписанию.

«В школу я не ходил. А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется», — сказал Гуменник в интервью «Чемпионату».

Фигурист рассказал, что не ходил в школу с первого класса, «только сдавал все». Он добавил, что сам занимался с репетитором примерно по часу в день.

Гуменник — бронзовый призер юниорского чемпионата мира в сезоне 2019/20. В минувшем сезоне стал вторым на чемпионате России, а также на чемпионате страны по прыжкам, выиграл финал Гран-при России.