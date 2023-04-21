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Запасов угля в России хватит на 300 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Разведанных запасов угля в России хватит более, чем на 100 лет, а при максимальном использовании ресурсов показатель может увеличиться еще на 200 лет, сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников в ходе коллегии Роснедр.

«У нас с ресурсами, с запасами все хорошо, и это позволяет в целом стране чувствовать себя обеспеченной энергетической безопасностью. В достаточно непростых условиях она выходит на первый план», — отметил Мочальников.

Замминистра добавил, что все внутренние потребности РФ в поставках угля удовлетворяются, а экспорт является драйвером развития отрасли.

Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ

В то же время на востоке открываются новые угольные месторождения и энергетические кластеры, поэтому в текущих условиях развитие Восточного полигона РЖД и регионов Дальнего Востока является приоритетной задачей.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....