НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Еще одна интриганка появится на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Актриса Наталья Бардо
Актриса Наталья Бардо
Фото: © ТНТ

Звездный лагерь участников шоу «Новые звезды в Африке» пополнила актриса Наталья Бардо, она придумает план, чтобы задержаться на проекте подольше, сообщает телеканал ТНТ.

Голод заставляет участников совершать странные поступки. Так, Наталия Медведева решила доесть остатки еды из мусорки. «Когда еще люди увидят, как Наталия Медведева из помойки даже не кукурузу, а кочерыжку от кукурузы обсасывает», — сказала Мария Кравченко.

Переманить Наталью Бардо в свою коалицию захотели Наталия Медведева и Мария Погребняк. Но, похоже, новая участница не так проста, как кажется. Наталья Бардо заявила себя сильным и хитрым игроком.

В коалициях ни на минуту не останавливаются обсуждения кандидатов на вылет. Все ведут хитрые игры. Наталья Бардо постарается держать нейтралитет и все равно окажется втянутой в нечестную игру участников. В результате на испытание на вылет отправятся сильнейшие.

Кто покинет шоу на этой неделе и какой собственный план придумала новенькая участница, станет ясно в воскресенье, 23 апреля, в 19.00 в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Еще по теме
Морского царя и Кактуса разоблачат во втором полуфинале «Маски»
Елену Темникову «замазали» в документальном фильме про «Фабрику звезд»
Скетч-шоу «Галустян +» покажут на ТНТ
ТНТ объявил кастинг в сериал для людей без актерского образования
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Новые заводы построят на Алтае
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

-Керя-

На наших артистов посмотришь все в медалях как свадебные генералы