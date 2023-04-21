Еще одна интриганка появится на шоу «Новые звезды в Африке»

Звездный лагерь участников шоу «Новые звезды в Африке» пополнила актриса Наталья Бардо, она придумает план, чтобы задержаться на проекте подольше, сообщает телеканал ТНТ.

Голод заставляет участников совершать странные поступки. Так, Наталия Медведева решила доесть остатки еды из мусорки. «Когда еще люди увидят, как Наталия Медведева из помойки даже не кукурузу, а кочерыжку от кукурузы обсасывает», — сказала Мария Кравченко.

Переманить Наталью Бардо в свою коалицию захотели Наталия Медведева и Мария Погребняк. Но, похоже, новая участница не так проста, как кажется. Наталья Бардо заявила себя сильным и хитрым игроком.

В коалициях ни на минуту не останавливаются обсуждения кандидатов на вылет. Все ведут хитрые игры. Наталья Бардо постарается держать нейтралитет и все равно окажется втянутой в нечестную игру участников. В результате на испытание на вылет отправятся сильнейшие.

Кто покинет шоу на этой неделе и какой собственный план придумала новенькая участница, станет ясно в воскресенье, 23 апреля, в 19.00 в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.