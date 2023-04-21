Стресс заставил россиян чаще покупать средства для потенции

Продажи средств для потенции в России в первом квартале этого года выросли на 39% по сравнению с прошлым, это связано со стрессом и пандемией COVID-19.

Мужчины купили 2,7 миллиона упаковок препаратов на 1,8 миллиарда рублей, сообщили эксперты в национальной системе «Честный знак». В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов.

Количество купленных в первом квартале 2023 года упаковок значительно превышает даже показатели прошлой весны, когда фиксировался ажиотажный спрос на все лекарства и их продажи достигали рекордных значений.

«Проблемы с потенцией все чаще возникают у молодых мужчин. Это связано с ведением нездорового образа жизни, недостаточным количеством физической нагрузки, стрессами. Свою роль в распространении этой болезни сыграл и COVID-19. Уже доказано, что он негативно влияет на выработку половых гормонов», — сказал «Известиям» врач-уролог Андрей Герич.

Первопричина проблемы в росте уровня тревожности среди населения, считает семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.

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