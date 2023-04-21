Sony потеряла 80% выручки в России

Выручка корпорации Sony от деятельности в России в 2022 году упала более чем на 80%, следует из отчетности юридического лица компании в РФ.

По данным компании, ее выручка в России в 2022 году составила примерно 4,5 миллиардов рублей. Годом ранее она составляла 23,2 миллиарда рублей, приводит ТАСС отчетность Sony.

Основная часть выручки компании приходится на продажу товаров, также доходы формировались за счет продажи запасных частей и оказания маркетинговых услуг.

Так, выручка от продажи товаров по итогам прошедшего года составила около 4,2 миллиарда рублей, от продажи запчастей — 22 миллиона рублей, а от маркетинговых услуг — еще 307 миллионов рублей.

В марте 2022 года Sony решила приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store. Сейчас товары Sony поставляются в Россию с помощью механизма параллельного импорта.