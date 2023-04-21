НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Sony потеряла 80% выручки в России

Источник:
ТАСС
172 1
Фирменный магазин Sony
Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / CC0

Выручка корпорации Sony от деятельности в России в 2022 году упала более чем на 80%, следует из отчетности юридического лица компании в РФ.

По данным компании, ее выручка в России в 2022 году составила примерно 4,5 миллиардов рублей. Годом ранее она составляла 23,2 миллиарда рублей, приводит ТАСС отчетность Sony.

Основная часть выручки компании приходится на продажу товаров, также доходы формировались за счет продажи запасных частей и оказания маркетинговых услуг.

Так, выручка от продажи товаров по итогам прошедшего года составила около 4,2 миллиарда рублей, от продажи запчастей — 22 миллиона рублей, а от маркетинговых услуг — еще 307 миллионов рублей.

В марте 2022 года Sony решила приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store. Сейчас товары Sony поставляются в Россию с помощью механизма параллельного импорта.

Еще по теме
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
Запад обсуждает полный запрет экспорта в Россию
Суд признал незаконным платный возврат брака на Wildberries
Депутаты запретили торговать пивом в домах Забайкалья
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

-Керя-

На наших артистов посмотришь все в медалях как свадебные генералы

Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?