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Новый ИИ Google создаст рекламу с учетом целевой аудитории

Источник:
Sibnet.ru
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Google поручит создавать рекламу искусственному интеллекту. Компания планирует составить конкуренцию крупнейшим маркетинговым агентствам. 

Новый алгоритм будет обрабатывать изображения, видео и тексты, предоставленные рекламодателями. Генеративный искусственный интеллект смешает их и представит готовую рекламу с учетом параметров целевой аудитории и показателей рекламной кампании, сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию Google. 

В Google рассчитывают, что генеративный ИИ поможет создавать комплексные рекламные кампании по аналогии с маркетинговыми агентствами. Это будет быстрее традиционных методов и дешевле, благодаря тому, что нейросеть может заменить нескольких сотрудников.

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Google не стал первопроходцем в этой области. Маркетинговая компания Persado, уже создает с помощью ИИ тексты для email-рассылок, рекламных объявлений, SMS и других каналов. Существуют другие стартапы, например, Phrasee и Artomatix, использующие машинное обучение для генерации баннеров.

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Топ комментариев

Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....