Новый ИИ Google создаст рекламу с учетом целевой аудитории

Google поручит создавать рекламу искусственному интеллекту. Компания планирует составить конкуренцию крупнейшим маркетинговым агентствам.

Новый алгоритм будет обрабатывать изображения, видео и тексты, предоставленные рекламодателями. Генеративный искусственный интеллект смешает их и представит готовую рекламу с учетом параметров целевой аудитории и показателей рекламной кампании, сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию Google.

В Google рассчитывают, что генеративный ИИ поможет создавать комплексные рекламные кампании по аналогии с маркетинговыми агентствами. Это будет быстрее традиционных методов и дешевле, благодаря тому, что нейросеть может заменить нескольких сотрудников.

Общественный транспорт исчез из Google Maps

Google не стал первопроходцем в этой области. Маркетинговая компания Persado, уже создает с помощью ИИ тексты для email-рассылок, рекламных объявлений, SMS и других каналов. Существуют другие стартапы, например, Phrasee и Artomatix, использующие машинное обучение для генерации баннеров.

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