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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск

Источник:
Sibnet.ru
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Вашингтон предупреждал Киев, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (Бахмут) и поэтому лучше оставить город, говорится в секретных американских документах, утекших в интернет.

США еще в январе предупреждали, что украинские силы неизбежно попадут в окружение. «Неуклонное» продвижение ЧВК «Вагнер» с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город», приводит газета The Washington Post содержание одного из секретных документов.

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Газета отметила, что предупреждения Вашингтона были проигнорированы Киевом.

В другом документе говорится, что США советовали подорвать боевой дух российских войск и рекомендовали наносить удары «улучшенными боеприпасами двойного назначения».

По данным американских СМИ, в интернет попало более ста секретных документов Пентагона. Ущерб от произошедшего оценивается как значительный.


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