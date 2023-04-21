СМИ узнали о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск

Вашингтон предупреждал Киев, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (Бахмут) и поэтому лучше оставить город, говорится в секретных американских документах, утекших в интернет.
США еще в январе предупреждали, что украинские силы неизбежно попадут в окружение. «Неуклонное» продвижение ЧВК «Вагнер» с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город», приводит газета The Washington Post содержание одного из секретных документов.
Газета отметила, что предупреждения Вашингтона были проигнорированы Киевом.
В другом документе говорится, что США советовали подорвать боевой дух российских войск и рекомендовали наносить удары «улучшенными боеприпасами двойного назначения».
По данным американских СМИ, в интернет попало более ста секретных документов Пентагона. Ущерб от произошедшего оценивается как значительный.