Общественный транспорт исчез из Google Maps

Google Maps перестал отображать общественный транспорт для прокладывания маршрутов. Отечественные «Яндекс.Карты» и «2ГИС» продолжают показывать время прибытия автобусов и маршруток на остановки и прокладывать путь с их использованием.

На картах Google перестал отображаться общественный транспорт, что делает невозможным его использование для создания маршрутов и просмотр расписания движения. При этом в Maps осталась возможность проложить путь для автомобиля или пешехода.

При нажатии на значок остановки на картах не отображается информация о том, какой вид транспорта останавливается на ней. Недоступен просмотр движения в реальном времени.

Фото: © Sibnet.ru

По данным сервиса «Мониторинг сбоев», российские «Яндекс.Карты» и «2ГИС» работают штатно. Пользователям в них доступна аналогичная функция просмотра движения общественного транспорта в режиме реального времени и возможность проложить маршрут с его использованием.

SIBNET.RU В TELEGRAM