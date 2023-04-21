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Сериалы 90-х оказались самыми узнаваемыми среди всех поколений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Сериалы 1990-х годов узнают представители всех поколений, а менее узнаваемыми оказались проекты 1970-х годов, такие результаты показало исследование креативной платформы «Простор от VK».

Участники исследования помнят культовые сериалы 1990-х годов: «Баффи — истребительница вампиров», «Беверли-Хиллз 90210», «Бухта Доусона», «Друзья», «Зачарованные», «Клан Сопрано», «Комиссар Рекс», «Секретные материалы». Эти проекты оказались наиболее узнаваемыми — в среднем с кадрами и героями знакомы 74% респондентов.

У сериалов 1970-х годов самая низкая узнаваемость среди всех поколений. «Зеленые просторы», «Лесси», «Счастливые дни» и другие сериалы узнали меньше половины (40%) опрошенных.

Сериалы, которые вышли в 1980-х годах — «Альф», «Секретный агент МакГайвер», «Чарльз в ответе» и другие — лучше, чем другим поколениям, знакомы миллениалам (78%), а хуже всего — зумерам (54%).

Ленты 2000-х годов наиболее популярны среди беби-бумеров и миллениалов. Сериалы «Автостопом по галактике», «Дальнобойщики», «Как я встретил вашу маму», «Клиника», «Молокососы», «Папины дочки» «Сплетница», «Тайны Смолвиля» и другие узнали в среднем 64% респондентов из этих возрастных групп.

Также одинаково хорошо беби-бумеры и миллениалы знают сериалы 2010-х годов. На вопросы об «Игре престолов», «Миллиардах», «Половом воспитании», «Ходячих мертвецах», «Фарго», «Частном детективе Магнуме» и других правильные ответы дали 64% и 62% представителей этих поколений соответственно.

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