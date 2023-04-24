НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мистический сериал «Дурная кровь» выйдет на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © кадр из сериала «Дурная кровь»

Сериал «Дурная кровь» с элементами детектива и мистики будет выходить с понедельника по четверг, с 24 апреля на ТВ-3, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета сериала «Дурная кровь» Максим Сотников (Вячеслав Пискунов) — добрый, искренний, отзывчивый и крайне привлекательный 20-летний студент. Он обожает свою машину, гонки на мотоциклах, хорошо учится и, кажется, его ждет большое будущее. По Максиму сходит с ума скромная однокурсница (Вероника Волкова), но он совсем ее не замечает. Зато уделяет много внимания новенькой на курсе, Карине (Лиана Гриба).

Вскоре с молодым человеком и его друзьями начинают происходить необъяснимые вещи. Только приемная мать (Анна Данькова), вырастившая парня, знает правду: его мать была потомственной ведьмой и теперь ее силы просыпаются в нем. Молодому человеку предстоит разобраться в том, что с ним происходит и сделать непростой выбор между добром и злом.

Молодежный мистический сериал «Дурная кровь» будут выходить с 24 апреля, с понедельника по четверг, в 18.30 на ТВ-3.

Еще по теме
Стартует показ нового сезона сериала «По законам военного времени»
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Новых участников «Маски» Кактуса и Морского царя разоблачили
Продюсер покинул шоу «Новые звезды в Африке»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новые заводы построят на Алтае
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Гусеницу разоблачили во втором полуфинале «Маски»
Авиационная бомба упала на Белгород
Обсуждение (0)
Картина дня
Флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь
Макрон заявил о задаче «не дать России победить»
Зеленский заявил, что сдача Бахмута откроет дорогу армии России
Пригожин пообещал не брать в плен бойцов ВСУ
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Самое обсуждаемое
25
Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»
20
Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска
20
Авиационная бомба упала на Белгород
20
Компания Duracell покинет Россию
19
Генсек НАТО предрек успешное наступление Украины