Мистический сериал «Дурная кровь» выйдет на ТВ-3

Сериал «Дурная кровь» с элементами детектива и мистики будет выходить с понедельника по четверг, с 24 апреля на ТВ-3, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета сериала «Дурная кровь» Максим Сотников (Вячеслав Пискунов) — добрый, искренний, отзывчивый и крайне привлекательный 20-летний студент. Он обожает свою машину, гонки на мотоциклах, хорошо учится и, кажется, его ждет большое будущее. По Максиму сходит с ума скромная однокурсница (Вероника Волкова), но он совсем ее не замечает. Зато уделяет много внимания новенькой на курсе, Карине (Лиана Гриба).

Вскоре с молодым человеком и его друзьями начинают происходить необъяснимые вещи. Только приемная мать (Анна Данькова), вырастившая парня, знает правду: его мать была потомственной ведьмой и теперь ее силы просыпаются в нем. Молодому человеку предстоит разобраться в том, что с ним происходит и сделать непростой выбор между добром и злом.

Молодежный мистический сериал «Дурная кровь» будут выходить с 24 апреля, с понедельника по четверг, в 18.30 на ТВ-3.