Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Основатель Telegram Павел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из России — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов.

Состояние Дурова в 2023 году — 11,5 миллиарда рублей, оценил Forbes. Он переместился с третьего места в российском рейтинге издания на десятое.

Бизнесмен потерял 3,6 миллиарда долларов. На оценке стоимости Telegram отразилось падение котировок конкурентов — WhatsApp и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat.

В общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они обеднели на 8,5 миллиарда долларов.