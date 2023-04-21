Морского царя и Кактуса разоблачат во втором полуфинале «Маски»

Приглашенные артисты, которые выступят во втором полуфинале «Маски», будут скрываться в костюмах Морского царя и Кактуса, сообщила пресс-служба НТВ.

Морской царь и Кактус разбавят выступления оставшихся участников проекта. Ко второму полуфиналу в «Маске» остались Скорпион, Мандрил, Мамонтенок, Пудель и Гусеница.

Морской царь выступит с песней «На недельку, до второго», а Кактус с композицией «Лететь». Приглашенные гости снимут маски сразу после выступления, но членам жюри все равно дадут возможность угадать, кто скрывается за маской.

Например, Алексей Воробьев предположит, что за маской Морского царя скрывается Владимир Винокур, а Филипп Киркоров решит, что это Тимати. А за маской Кактуса, по мнению жюри, прячется Маша Распутина.

В первом выпуске приглашенными гостями стали Мумия и Мышка. Мумией оказался Ярослав Сумишевский, а Мышкой была Наташа Королева.

Второй полуфинал шоу «Маска» покажут в воскресенье, 23 апреля, в 20.20 на НТВ.